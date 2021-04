tmw radio Sabato: "Inter, pari giusto. Per la Champions servono tre innesti di livello"

L'ex calciatore Antonio Sabato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato l'1-1 tra Napoli e Inter.

Il punto dopo la partita:

"Le due squadre avevano paura di perdere. E' stato un pareggio giusto. Il Napoli nell'ultima parte ha fatto molto bene. L'Inter dopo aver ripreso il Napoli ha mollato".

Lotta Champions una lotta per tre, ossia Juventus, Napoli e Lazio:

"Sarà un sprint fino alla fine. La Juventus ha due scontri importanti con le milanesi e psicologicamente è sfavorita per arrivare quarta. Sta vivendo un momento difficile. Occhio alla Lazio, che ha anche il recupero col Torino. Non sarà semplice psicologicamente per i bianconeri. Gli stranieri forse ancora non hanno capito cosa significa indossare la maglia della Juventus".

Cosa chiederebbe all'Inter per la prossima Champions se fosse Conte?

"In assoluto c'è bisogno di un terzino sinistro. E poi un altro centrocampista e una terza punta di livello".