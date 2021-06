tmw radio Scanzi: "Milan, bene addio Calhanoglu ma Kessiè non si tocca"

vedi letture

A parlare delle ultime vicende in casa Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e tifoso Andrea Scanzi: "Si può fare a meno di Calhanoglu, si può rimpiazzare Donnarumma, ma se va via Kessiè è un drastico ridimensionamento. Siamo in Champions, lui viene chiamato il Presidente e sistematicamente il migliore in campo. Non si può prescindere da Kessiè. Va bene tutto ma no che vada via lui. In un mondo ideale, il Milan avrebbe dovuto monetizzare. Le colpe ci sono, ma non riesco a crocifiggerla più di tanto la società. Forse la dirigenza fino a 2-3 mesi fa era convinta di ricucire gli strappi ma poi non è andata così".

Poi ha aggiunto: "Ecco un errore è stato magari Locatelli e il suo addio prematuro. Lì c'è una responsabilità superiore rispetto al caso Donnarumma. Sono diversi anni che siamo tornati ad avere un ottimo vivaio, grazie al lavoro di Filippo Galli. Ecco, in quell'occasione qualche errore è stato fatto. I giocatori esplodono anche in virtù di circostanze non prevedibili. Magari al Milan non sarebbe mai esploso e lo ha fatto al Sassuolo perché c'era l'ambiente ideale per lui, ma quando vedi un giocatore così ti chiedi 'perché non è rimasto al Milan?'".