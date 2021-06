tmw radio Sconcerti: "Inghilterra, strada spianata verso la finale. Locatelli sceglierà la Juve"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del direttore Mario Sconcerti.

Germania-Inghilterra, partita che dà segnali importanti in chiave inglese?

"Segna il giusto, non prende gol, è una bella squadra dove stanno mancando alcuni giocatori senza che se ne accorga nessuno come Foden, Grealish. E' una squadra quadrata, molto moderna, se inizia a segnare Kane è una grande squadra. Ora avrà avversari alla portata, ma le sorprese non smetteranno di esserci. Sono Europei di un calcio evoluto, colto, anche Svezia-Ucraina è stata una partita di squadre sapienti".

Europeo dove prevale il gruppo?

"Più che il gruppo, è il collettivo. Ho sempre creduto fino a un certo punto al gruppo che deve andare d'accordo. Non è fondamentale che tutti la pensino allo stesso modo, però è importante che la squadra giochi da squadra, soprattutto in questi tornei".

Quale la favorita?

"Ci sono diverse outsider, ma si può arrivare verso una finale Italia-Inghilterra".

Locatelli, non c'è solo la Juventus su di lui ma anche Arsenal e Dortmund:

"Il giocatore vuole andare alla Juventus, anche perché le altre due sono inferiori alla Juventus. Resterà in Italia, gli daranno quello che vuole e la volontà del giocatore sarà decisiva".

E con Dybala come finirà?

"Per ora nessuno compra nessuno, non si riesce a vendere, sono tutti prestiti. Oggi con 30 mln prendi davvero una prima firma".