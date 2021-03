tmw radio Semplici, 100 gare in Serie A. Mattioli: "Lo vedrei bene alla Juventus"

Con la partita di Crotone, mister Leonardo Semplici, al suo esordio sulla panchina del Cagliari, ha tagliato il traguardo delle 100 panchine in Serie A. A parlarne a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mario Mattioli: "Ha fatto un percorso incredibile. Trovare uno che vince in tutte le categorie e fa bene anche in Serie A è difficile. Chi ha creato Lazzari, ora alla Lazio? Lo seguo da parecchio Semplici, quando ha allenato la Primavera della Fiorentina ha lanciato Bernardeschi e tanti altri talenti come Chiesa e Babacar. Se un allenatore ha questa esperienza, non puoi trovarti in difficoltà anche se allena una grossa squadra. Un percorso da Cagliari a Torino come Allegri? Ha fatto due capolavori con le salvezze con la Spal. Per me potrebbe andare alla Juventus. Lui come maturità è al massimo, non so cosa potrà fare con il Cagliari ma l'importante è che faccia bene. Se dovesse fare bene, ci vorrebbe del coraggio da parte di qualche dirigenza e puntare su di lui. Non sarebbe un altro Maifredi".