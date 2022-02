tmw radio Tacchinardi: "Juve, con l'Empoli voglio vedere squadra con un'identità forte"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Juve in emergenza con l'Empoli. Sfida delicata?

"Vorrei vedere una squadra con una forte identità con l'Empoli. Col Villarreal ottimo primo tempo ma nel secondo si è abbassata di nuovo e una squadra come la Juve non può farlo. Spero che il 'pesante' di cui parla Allegri in conferenza stampa voglia dire che Vlahovic sia servito di più. Mi piacerebbe una Juve diversa dal secondo tempo col Villarreal. Ad esempio ho visto un Barcellona trasformato in due mesi da Xavi e Spalletti ha ammesso che è stato più bravo di lui. A me in Spagna la Juve mi è piaciuta, ma nel secondo tempo mi sono chiesto 'perché fai così? Perché rallenti in quel modo?'. La Juve è una buona squadra, è questo che mi fa arrabbiare".

Rabiot viene sempre criticato, ma gioca sempre, anche con Allegri. Perchè?

"Se c'era Davids, Rabiot quante partite faceva? Credo poche. Ma anche con Barella...".

Tudor e Juric vanno valutati in altre piazze?

"E' veramente difficile allenare, piazze importanti sono pesanti da sostenere. Per me Allegri è il numero uno nella gestione della pressione, sul lato tecnico si può anche discutere. Lui, come Klopp, ha qualcosa di diverso, devi saper gestire certe pressioni in grandi club, cosa che non capita mai in club di seconda o terza fascia".