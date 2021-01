tmw radio Tacchinardi: "Milan, Tomori mi ha impressionato. Juventus, vedo più fiducia"

vedi letture

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie di giornata.

Scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Come valutarlo?

"Si è rotto qualcosa tra tecnico e giocatore, la società ha appoggiato Fonseca. Lo scambio però non esiste, Sanchez non è più quello di una volta. Così si avvantaggerebbe enormemente l'Inter. Tutti abbiamo avuto screzi. Questo è un lavoro, si deve onorare una maglia. Anche se non parlo con un tecnico, gioco. Vedo tutti permalosi oggi. Mandare via Dzeko oggi e prendere Sanchez, con questo che magari va male, non so come poi se la passerebbe Fonseca".

Allegri, vedendo questa situazione a Roma, per lui sarebbe un segnale di una società forte?

"Se fossi la società, farei di tutto per ricucire lo strappo. Se servono entrambi per il bene della Roma, si deve risolvere la questione. L'atteggiamento è sbagliato, la società fa bene a difendere il tecnico ma deve provare poi mediare per andare avanti. La Roma si gioca tanto, con Dzeko se la può giocare meglio".

Musacchio unico arrivo in casa Lazio a gennaio:

"Ha preso un buon giocatore, per come gioca Inzaghi e per come difende a preso un ottimo giocatore".

E Tomori del Milan? Un parere?

"Mi ha impressionato. Sapevo chi era ma non l'avevo mai visto. Mi ha fatto una grande impressione".

Dopo due ko di fila, Milan pronto a ripartire?

"Rischia ancora. E' una squadra che può andare in fondo ma nelle ultime partite si è aperta una mini-crisi di risultati. Col Bologna di Mihajlovic non sarà semplice".

E per la Juventus l'insidia Samp è vera?

"Le insidie sono Ranieri e il modo in cui gioca la Samp, che si chiude e riparte. Sarà dura ma la Juve in questo periodo mi da garanzie di aver trovato un assetto giusto. Vedo fiducia e autostima".