Garbo: “Rispetto Fonseca, se ha detto che l’ammutinamento della squadra non c’è stato gli credo. La situazione dell’ambiente Roma è preoccupante, se davvero non è successo nulla si farebbe del male alla squadra, oltre che all’allenatore” - Bazzucchi: “Venti o trent’anni fa un qualsiasi confronto nello spogliatoio non sarebbe stato amplificato così tanto, sono cose normali specie in un ambiente come quello della Roma. Vedo del positivo in Fonseca, ha ingoiato tanto e adesso sta reagendo, un po’ alla Mourinho” - Tovalieri: “I giocatori che raccontano le cose ai giornalisti non sono professionisti, minano la tranquillità dello spogliatoio. Con l’Ajax ho visto una Roma dalla parte dell’allenatore” - Ospiti: Mauro Bazzucchi, Daniele Garbo e Sandro Tovalieri - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

Per parlare di Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Sandro Tovalieri.

Roma vittoriosa con l'Ajax e Fonseca polemico contro alcune notizie uscite su giornali:

"E' la prima volta che l'ho sentito così polemico. Credo che la Roma abbia dimostrato di essere dalla parte dell'allenatore. Spero che la vittoria gli abbia fatto scaricare l'adrenalina, nelle ultime settimane è stato bersagliato da critiche. Anche Mancini ha confermato le cose che ha detto Fonseca. Roma in certe situazioni diventa difficile, bisogna dirlo. In una partita importante dove ti giochi la stagione, non credo sia stato semplice affrontare queste polemiche. Sono dalla parte del mister. I confronti ci sono sempre stati, anche accesi, ma questo non significa andare contro l'allenatore. Se i giocatori fossero stati contro, non avrebbero fatto quel tipo di partita. Hanno giocato per la maglia, per l'allenatore, per un obiettivo importante, visto che in campionato sono dietro e dall'Europa League c'è un'opportunità importante per raggiungere la Champions".

Quale il momento chiave della sfida?

"Il gol di Ibanez cambia la situazione. L'Ajax verrà qui per giocarsi la partita ma dietro concedono e la Roma potrà sfruttare le occasioni che si creeranno. Per me la Roma passa al 65%".

Fonseca va confermato?

"Credo che l'Europa League sia importante per il suo futuro. Se riesce a vincere bene, sennò la situazione diventa complicata. Ma ritengo sbagliato comunque cambiare ogni anno un tecnico se sbagli una stagione, così non puoi mai portare avanti un progetto tecnico. E' bravo, deve crescere nella lettura delle partite, soprattutto con le big".