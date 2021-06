tmw radio Valcareggi: "Fiorentina-Gattuso, tutta colpa di Mendes. Ora un tecnico emergente"

A parlare del caos in casa Fiorentina, con l'addio dopo poche settimane di Rino Gattuso, è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'agente Furio Valcareggi.

Come commenta quanto accaduto nelle ultime ore?

"So che Mendes voleva tutti i suoi giocatori senza possibilità di replica. Io fossi stato in Gattuso avrei detto di no, perché crea un conflitto di interessi che poteva nuocergli. In Italia un allenatore non può avere un procuratore, altrimenti c'è un conflitto di interessi. Gattuso doveva affiancarsi alla Fiorentina. Questa rottura è colpa di Mendes, che non doveva permettersi di arrivare a questo punto. Peccato che non avessero stabilito prima certe cose".

Che ne sarà di Antognoni?

"E' una bandiera vera lui. Da rappresentante della prima squadra allo scouting è un passo indietro, ma lui ama la Fiorentina e farà anche questo. Anche per me deve fare il vicepresidente".

Chi il sostituto di Gattuso?

"Escludiamo Mazzarri e Garcia. Direi più Ranieri e Blanc. Allenatori emergenti non ci sono più. Erano su piazza Juric, De Zerbi, ma si sono già accasati. Io credo comunque che il tecnico sia già stato preso".

Che succede con Vlahovic?

"Vlahovic rinnoverà, con Gattuso sarebbe stato il primo a rimanere se fossero arrivati anche i risultati. Speriamo che il prossimo allenatore ricrei entusiasmo come aveva fatto l'arrivo di Gattuso".