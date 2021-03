tmw Roma in partenza per Firenze: c'è anche il nuovo CFO Maurizio Lombardo

E' partita da pochi minuti la Roma, in direzione Firenze. Stasera, per gli uomini di Fonseca, è in programma la sfida del Franchi contro la Fiorentina. Ad accompagnare la squadra giallorossa - come si vede nella immagini di TMW - anche il nuovo segretario generale della Roma, Maurizio Lombardo, alla sua prima uscita ufficiale.