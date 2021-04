Torino, sindrome gastro-intestinale per Ansaldi. Milinkovic-Savic torna in gruppo

Dopo l’attivazione muscolare, quest'oggi il tecnico del Torino Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti: sabato c'è la Juve e per i granata l'obiettivo è muovere la classifica. Ansaldi non ha preso parte alla seduta odierna causa sindrome gastro-intestinale. Nkoulou ha continuato il suo programma personalizzato, terapie per Singo. Milinkovic-Savic, infine, è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Domani in calendario una sessione di lavoro pomeridiana.