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Under 18, netto successo contro la Scozia. Favo: "Vogliamo confermarci in Lega A"

Under 18, netto successo contro la Scozia. Favo: "Vogliamo confermarci in Lega A"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:12Altre Notizie
Gaetano Mocciaro

Massimiliano Favo, commissario tecnico dell'Under 18, ha commentato il successo degli azzurrini contro i pari età della Scozia (3-0): "È stata una buona gara, anche se nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto fatica a sbloccarla a causa del blocco basso dei nostri avversari. Per fortuna, nel recupero del primo tempo siamo riusciti a trovare il gol, mettendo in pratica quanto provato in allenamento. Nella ripresa, con il vantaggio, è stato tutto più semplice, perché gli avversari sono stati costretti a sbilanciarsi, concedendoci maggiori spazi. Siamo contenti, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è confermarci in Lega A”.

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