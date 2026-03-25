Under 18, netto successo contro la Scozia. Favo: "Vogliamo confermarci in Lega A"

Massimiliano Favo, commissario tecnico dell'Under 18, ha commentato il successo degli azzurrini contro i pari età della Scozia (3-0): "È stata una buona gara, anche se nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto fatica a sbloccarla a causa del blocco basso dei nostri avversari. Per fortuna, nel recupero del primo tempo siamo riusciti a trovare il gol, mettendo in pratica quanto provato in allenamento. Nella ripresa, con il vantaggio, è stato tutto più semplice, perché gli avversari sono stati costretti a sbilanciarsi, concedendoci maggiori spazi. Siamo contenti, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è confermarci in Lega A”.