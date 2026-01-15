Ct Under 18: "Gioia incredibile al gol di Arena. Ruolo? Cambia poco. E ora arriva Inacio"

Massimiliano Favo, ct della Nazionale Under 18, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dell'esordio di Antonio Arena con la maglia della Roma, che ha regalato un gol al primo pallone toccato al classe 2009: "Una gioia incredibile. Stavamo vedendo la partita in ritiro, ho sentito un’esplosione enorme da parte dei suoi compagni dell’Under 18. Lo merita, è un ragazzo super, che vuole sempre migliorarsi. Una dote non comune".

I suoi punti di forza?

"Come ha detto Gasp, ha un fisico più sviluppato rispetto alla media della sua età. Essendo cresciuto in un ambiente anglosassone mette sempre intensità e pressione, ha una fame incredibile. Prima o seconda punta cambia poco".

Alla domanda su quale consiglio si sentisse di dare al giovane talento, Favo ha suggerito di leggere poco, riferendosi in particolar modo ai social network. Ha poi aggiunto che la prestazione in Coppa Italia deve rappresentare solo la prima di una lunga serie di pagine positive per la sua carriera, e non rimanere un caso isolato. Infine, ha definito Arena una vera "forza della natura", segnalando inoltre il profilo di Samuele Inacio, attualmente impegnato a Dortmund.