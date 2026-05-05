TMW Favo (CT Italia U19): "C'è la base per l'Italia ai Mondiali 2030, ma fate giocare i ragazzi"

Massimiliano Favo, commissario tecnico dell'Italia Under 19, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Il nostro compito è di far fare esperienza internazionale a questi ragazzi, che hanno moltissimo talento e l'obbligo di giocare a intensità diversa. Ci stiamo riuscendo, competiamo e siamo concorrenziali a tutti i livelli: tutti non vogliono affrontare l'Italia e questo fa ben sperare per il futuro".

L'Italia si è vista 'scippata' di due talenti come Reggiani e Samuele Inacio, finiti al Borussia Dortmund, dove puntano su di loro.

"Non posso dare consigli ai club, sono loro che devono vedere cosa succede all'estero. Sono convinto che sia più difficile per gli allenatori, in Italia, poter sbagliare. E avendo allenato in un club so cosa significa. Rispetto agli altri anni però la cosa sta cambiando e sono convinto lo farà sempre di più".

C'è la base per i Mondiali del 2030?

"Assolutamente, c'è una grande base, arriveranno giocatori di talento. Devono però fare minutaggio tra i grandi e con continuità. Se competiamo a livello mondiale con corazzate che hanno giocatori di grande livello, e siamo più forti degli altri, il merito non può essere solo degli allenatori".