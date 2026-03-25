Under 18, grande vittoria sulla Scozia per la selezione di Massimiliano Favo
Esordio col botto per la Nazionale Under 18, che supera con un netto 3-0 i padroni di casa della Scozia all’Excelsior Stadium di Airdrie, nella prima giornata del Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione. Gli Azzurrini si portano così al primo posto in solitaria con 3 punti, approfittando del pareggio 1-1 tra Polonia e Irlanda a Glasgow. Di seguito il tabellino della partita:
ITALIA-SCOZIA 3-0
RETI: 45'+3 Iddrisa, 52' Campaniello, 72' Arena
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Bovio, De Paoli (84' Borasio), Mambuku (61' Marini); Maccaroni, Prisco (73' Lo Monaco), Ballanti; Damiano (73' Baralla); Campaniello (84' Bonacina), Arena. A disp.: Cereser (P), Dottori, Ridolfi, Fogliaro. All.: Massimiliano Favo.
SCOZIA (3-4-2-1): McGuire; Vallance, Osborne , Gillie; McAllister (75' Glasgow), Masson, Traynor, Gilligan; Boyd (66' McGrath), Smith (83' Teasdale); North. A disp.: Shaw (P), Borland, McCallion, Davidson. All.: Neil MacFarlane.
ARBITRO: Sven Wolfensberger (SUI).
ASSISTENTI: Claudio Dos Santos (SUI) e Matěj Vlček (CZE).
IV UFFICIALE: Karel Rouček (CZE).
NOTE: Boyd (SCO) al 25’, Prisco (ITA) al 27’, Arena (ITA) al 34’, Ballanti (ITA) al 39’, Gilligan (SCO) al 43’, De Paoli (ITA) al 48’, Masson (SCO) al 69’, Iddrisa (ITA) al 70’. Recupero 3’pt e 1’st.