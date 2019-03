Viareggio Cup: i risultati e le partite in programma

Oggi si torna in campo per giocare la seconda giornata della fase a gironi della 71esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma per oggi e tutti i risultati e marcatori di ieri:

Le partite in programma:

SASSUOLO-FK RFS (arbitro Caldera di Como)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16) (Sintetico)

BENEVENTO-PONTEDERA (arbitro Ubaldi di Roma 1)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

MILAN-BEREKUM CHELSEA (arbitro Piazzini di Prato)

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

SPEZIA-CARRARESE (arbitro Baldelli di Reggio Emilia)

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)

FIORENTINA-KRASNODAR (arbitro Taricone di Perugia)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 19.30) (Sintetico)

PERUGIA-WESTCHESTER UNITED (arbitro De Angeli di Milano)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

GENOA-DUKLA PRAGA (arbitro Zucchetti di Foligno)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15) (Sintetico)

LIVORNO-ATLANTIDA JUNIORS (arbitro Ancora di Roma 1)

Livorno - Località Antignano / Stadio “Banditella” (ore 14.30)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UNDER 19 CINA (arbitro Di Marco di Ciampino)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 14) (Sintetico)

SPAL-SALERNITANA (arbitro Dallapiccola di Trento)

Ferrara / Stadio “Mazza” (ore 15)

I risultati della prima giornata:

INTER-BRAGA 1-1

Reti: 14' st. Costa (B), 26' Corrado (I).

CAGLIARI-A.P.I.A. LEICHHARDT 2-0

Reti: 11' pt. Dore (C), 31' Ladinetti rig. (C).

EMPOLI-NORDSJAELLAND 3-3

Reti: 5' pt. Clinton (N), 36' Maxwell aut. (E), 41' Ibrahim (N); 33' st. Abu (N), 38' Ekong (E), 43' Ekong (E).

ASCOLI-UNITED YOUTH SOCCER STARS 3-0

Reti: 2' st. Coulibaly (A), 43' D'Agostino (A), 49' D'Agostino rig. (A).

BOLOGNA-BRUGES 1-0

Rete: 44' st. Mazza rig. (Bo).

TERNANA-VIAREGGIO 0-1

Rete: 27' pt. Zaccagnini (V).

TORINO-NORCHI DINAMOELI TBILISI 7-1

Reti: 22' pt. Juwara (T), 23' Singo aut. (N), 38' Juwara (T); 23' st. Damascan (T), 24' Damascan (T), 27' Murati rig. (T), 38' Moro (T), 44' Moro (T).

RIETI-ATHLETICO PARANAENSE 1-3

Reti: 18' pt. Vinicius Mingotti rig. (A), 27' Vinicius Mingotti (A); 7' st. Pantano (R), 43' Christian (A).

PARMA-NANIA 1-0

Reti: 29' pt. Kasa rig. (P).

VENEZIA-EURO L.I.A.C. NEW YORK 5-0

Reti: 17' pt. Buso (V), 37' Buso (V); 5' st. Buso (V), 27' Rossi (V), 35' Schmalbach (V).