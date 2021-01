Vieri sta con Fonseca: "Era terzo, ha perso 2 partite, è ancora terzo. Ma lo discutono..."

vedi letture

Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale oltre che di svariate squadre, parla così del tecnico più discusso del momento in Italia: "Fonseca ha proposto cose interessanti, è terzo, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Il tempo è un concetto che non esiste da noi, all'estero sì", ha detto l'ex bomber a "BoboTv".