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Un altro parametro zero ha trovato squadra: Callum Wilson ha firmato per il Brentford

Un altro parametro zero ha trovato squadra: Callum Wilson ha firmato per il Brentford TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:32Calcio estero
Callum Wilson è un nuovo giocatore del Brentford: il centravanti svincolato ha firmato un contratto di un anno, ovvero fino al 2027.

Dopo la retrocessione in Championship del West Ham, il centravanti Callum Wilson ha scelto di svincolarsi e successivamente cambiare squadra. Il classe '94 ripartirà dal Brentford, società che milita in Premier League: per lui un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il comunicato del Brentford

"Il Brentford ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Callum Wilson a parametro zero, dopo la sua partenza dal West Ham United. Wilson ha firmato un contratto di un anno e arriva a ovest di Londra dopo aver trascorso la stagione 2025/26 con gli Hammers. Il trentaquattrenne ha segnato sette gol e fornito un assist in 35 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, di cui 12 da titolare.

Wilson si unì al Coventry City, la squadra della sua città natale, quando era ancora uno studente e fece il suo debutto in prima squadra con gli Sky Blues all'età di 17 anni. Dopo periodi in prestito al Kettering Town e al Tamworth nel calcio dilettantistico, Wilson si è affermato nella prima squadra del Coventry durante la stagione 2013/14, segnando 22 gol. Le sue prestazioni in quella stagione gli sono valse un posto nella squadra dell'anno della League One stilata dalla PFA, e inoltre è stato nominato giocatore dell'anno del Coventry.

Wilson si è unito al Bournemouth nell'estate del 2014 e ha aiutato i Cherries a conquistare la promozione in Premier League nella sua prima stagione sulla costa meridionale, concludendo il campionato come capocannoniere della squadra con 20 gol in Championship. Ha segnato una tripletta in Premier League con il Bournemouth contro il West Ham alla sua terza apparizione nella massima serie nell'agosto 2015, e ha poi realizzato 67 gol in sei stagioni con il club.

Wilson si è trasferito al Newcastle United nel settembre 2020 e ha continuato a segnare regolarmente in Premier League, raggiungendo il suo record personale di 18 gol in campionato durante la stagione 2022/23. Grazie a queste prestazioni, è stato convocato nella nazionale inglese per i Mondiali FIFA 2022 in Qatar, insieme all'attuale compagno di squadra del Brentford, Jordan Henderson , dove ha fornito l'assist per il gol di Jack Grealish nella vittoria dei Tre Leoni contro l'Iran nella fase a gironi".

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