Ufficiale A Olic il compito di coltivare il talento dei giovani croati. L'ex Bayern allenerà l'Under 21

Ivica Olić ha assunto l'incarico di allenatore della Croazia Under 21. A ufficializzarlo sono i canali della Federcalcio croata, che riportano anche alcune dichiarazioni dell'ex attaccante fra le tante del Bayern Monaco: "Sono estremamente orgoglioso e onorato di aver avuto l'opportunità di guidare la Nazionale croata Under 21 e ringrazio il presidente Kustić e la dirigenza dell'HNS per la loro fiducia. Non vedo l'ora di lavorare con i nostri giocatori di talento e credo che insieme ce la faremo a qualificarci per il Campionato Europeo. La nostra giovane squadra ha un grande potenziale e il mio obiettivo è fornirle il supporto e la guida necessari per far crescere i talenti. Ho sempre creduto nel potere del lavoro di squadra e dell'unione e sono sicuro che con l'impegno e la dedizione raggiungeremo i nostri obiettivi, sia in termini di buoni risultati che di crescita dei giocatori per la Nazionale maggiore".