Ufficiale A Tolosa c'è un nuovo Re: arriva la firma del norvegese Joshua King

Joshua Christian Kojo King lascia la Turchia e il Fenerbahce di José Mourinho. L'esterno offensivo norvegese, classe 1992, si trasferisce a titolo gratuito in Francia, dove firma con il Tolosa. Ha firmato un contratto valido solo per la stagione in corso, quindi fino al 30 giugno 2025.

King, 32 anni, ha cominciato la sua carriera nel Valerenga e poi si è trasferito nel settore giovanile del Manchester United. Dopo molte esperienze in prestito - tra cui una in Germania con il 'Gladbach - fu ceduto al Blackburn. In carriera ha giocato anche con Bournemouth, Everton e Watford.