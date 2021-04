A Valencia nuova rivoluzione in estate: via Javi Gracia, Bordalas favorito sull'ex CT Moreno

A Valencia non vedono l'ora che finisca una delle stagioni peggiori della storia recente del club. Come riporta As, la dirigenza ha già fatto le valutazioni del caso e ha deciso di non confermare mister Javi Gracia. Il suo posto potrebbe essere preso da Robert Moreno, ex tecnico del Monaco ed ex CT della Spagna che è nella rosa dei candidati insieme a José Bordalás (mister del Getafe e grande favorito) e Diego Martínez, l'allenatore del Granada.