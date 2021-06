Abraham rassegnato a lasciare il Chelsea. Sull'attaccante ci sono West Ham e Leicester

I dodici gol e i sei assist messi a referto in stagione potrebbero non bastare a Tammy Abraham per conquistarsi la conferma nella rosa del Chelsea del prossimo anno. L'attaccante inglese, infatti, non è mai entrato a pieno nelle rotazioni di Thomas Tuchel e stando a quanto riportato dal Daily Express si sarebbe già rassegnato a lasciare il club nel quale è nato e cresciuto. Su di lui, a tal proposito, si sarebbero già fatte avanti due società di Premier League: si tratta di West Ham e Leicester.