Ufficiale Un talento giapponese sbarca a Magonza: Sota Kawasaki in prestito dal Kyoto Sanga

Il Magonza ufficialmente ingaggiato il centrocampista Sota Kawasaki, che arriva in prestito con opzione di acquisto dal Kyoto Sanga per una stagione. Il giovane talento giapponese ha svolto un ruolo fondamentale nel suo vecchio club, attualmente terzo in classifica nella J-League, totalizzando 179 presenze con 14 gol e 11 assist. A soli 23 anni, è stato anche il capitano della sua squadra, dimostrando leadership e abilità in campo.

Kawasaki ha rappresentato il Giappone nelle selezioni giovanili, accumulando 17 presenze, tra cui tre partite ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Recentemente convocato per le East Asian Championships con la Nazionale maggiore, ha deciso di rinunciare alla convocazione per concentrarsi sul suo trasferimento al Magonza. I dettagli del contratto sono stati mantenuti riservati tra i due club.

Niko Bungert, direttore sportivo del Mainz 05, ha commentato: "Sota Kawasaki è un giocatore molto versatile, dotato di ottima tecnica, ambidestro e con una grande resistenza fisica. Ci ha colpito la sua capacità di attaccare gli avversari con energia e determinazione, caratteristiche che si integrano perfettamente con il nostro stile di gioco. Siamo sicuri che si adatterà perfettamente al nostro club e alla città, e che seguirà le orme di altri giocatori giapponesi che hanno lasciato il segno qui".

Kawasaki ha espresso il suo entusiasmo per il trasferimento: "Ho seguito la squadra durante la scorsa stagione e mi piace molto il suo stile di gioco offensivo e la difesa aggressiva. Non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia, conoscere i tifosi e vivere l'incredibile atmosfera degli stadi della Bundesliga".