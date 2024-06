Ufficiale Addio Frosinone, tanti saluti Italia. Kalifa Kujabi è ufficialmente un giocatore del Cluj

Era solo questione di tempo, ma ecco giunta l'ufficialità: Kalifa Kujabi ha firmato ufficialmente con il Cluj. Il centrocampista centrale classe 2000 lascia il Frosinone e l'Italia, preferendo giocare nella massima serie e nella prossima edizione di Conference League. Dopo aver completato l'iter delle visite mediche ieri e apposto l'autografo sul suo nuovo contratto, il club dei Ferrovieri ha emesso il comunicato ufficiale per dichiarare il trasferimento a tutti gli effetti del giocatore di origini gambiane.

L'annuncio. Benvenuto, Kalifa Kujabi! Siamo felici di annunciare il nostro sesto trasferimento di quest'estate! Il centrocampista gambiano Kalifa Kujabi è il nuovo giocatore della nostra squadra! Il 24enne calciatore ha finora giocato in Italia per Frosinone, Costa Orientale Sarda e SEF Torres 1903. Gli diamo il benvenuto a Gruia e gli auguriamo il meglio per il CFR Cluj!".