Ufficiale Chelsea sempre attivissimo sul mercato, Joao Pedro nuovo rinforzo per Maresca

Joao Pedro è un nuovo giocatore del Chelsea, come ha annunciato il club inglese sul proprio sito: "Il Chelsea ha il piacere di annunciare un colpo di mercato di grande importanza, siglando l'arrivo dell'attaccante brasiliano Joao Pedro dal Brighton e Hove Albion. Il promettente classe '01, ora ventitreenne, ha sottoscritto un contratto a lungo termine con i Blues, che lo legherà al club di Stamford Bridge fino al 2033. Joao Pedro si unirà immediatamente alla squadra, pronto per l'imminente quarto di finale del Mondiale per Club contro il Palmeiras. "Tutti sanno che questo è un grande club con una grande storia," ha dichiarato Joao Pedro con entusiasmo. "Hanno avuto giocatori brillanti in passato e ne hanno di brillanti ora. Quindi sono entusiasta di unirmi e sai che quando sei un giocatore del Chelsea devi pensare una cosa: vincere."

Proveniente dalle giovanili del Fluminense, Joao Pedro ha iniziato a farsi notare da adolescente per il suo estro e il fiuto naturale per il gol, siglando 10 reti in 36 partite con il club carioca prima di approdare al calcio inglese. Il suo percorso è proseguito al Watford, dove ha impressionato per quattro stagioni con 109 presenze e 24 gol, indossando occasionalmente anche la fascia di capitano nella stagione 2022/23, il tutto prima di compiere 22 anni. Un talento precoce e una crescita costante lo hanno reso uno dei giovani più interessanti del panorama inglese.

Nel 2023, Joao Pedro è passato al Brighton, dove ha avuto un impatto immediato, segnando al debutto e realizzando una stagione eccezionale con 19 gol in tutte le competizioni, chiudendo come co-capocannoniere dei Seagulls. Attaccante versatile, porta con sé l'esperienza di alto livello, avendo anche rappresentato il Brasile a livello internazionale con tre presenze, l'ultima delle quali in una vittoria per 2-1 contro la Colombia. Il Chelsea accoglie a braccia aperte il suo nuovo attaccante, pronto a contribuire alla storia di successi del club".