Ufficiale Adryelson saluta definitivamente il Lione: nuova avventura negli Emirati per il difensore

Arrivato all’Olympique Lione nel gennaio 2024 dal Botafogo, Adryelson lascia ora definitivamente il club francese per intraprendere una nuova esperienza negli Emirati Arabi Uniti

Il difensore centrale brasiliano, 25 anni, aveva disputato appena quattro partite con la maglia dell’OL prima di fare ritorno in prestito al Botafogo nell’estate dello stesso anno. Quel ritorno in patria si è rivelato importantissimo: il giocatore è stato uno dei protagonisti nella storica doppietta conquistata dal club di Rio de Janeiro, con la vittoria della Copa Libertadores e del Campionato Brasiliano. Terminata la stagione sudamericana, il giocatore ha proseguito la sua annata in Europa, questa volta in Belgio, con un prestito all’Anderlecht fino a giugno 2025.

Adryelson non rientrava più nei piani di Fonseca e ha scelto di proseguire la propria carriera negli Emirati Arabi, dove sarà atteso da una nuova sfida con la maglia dell'Al Wasl, in un campionato diventato meta di calciatori esperti in cerca di nuove motivazioni o semplicemente contratti vantaggiosi. Attraverso un comunicato ufficiale, l’Olympique Lione ha voluto salutare e ringraziare il giocatore, augurandogli il meglio per questa nuova fase professionale. Un messaggio che chiude ufficialmente il capitolo francese di Adryelson, pronto ora a scrivere una nuova pagina della sua carriera nel calcio mediorientale.