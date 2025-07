Ufficiale Yannick Eduardo alla corte di Kuyt: terzo prestito in Olanda per il giovane del Lipsia

Attraverso il proprio sito ufficiale, il RB Lipsia ha annunciato l'addio, ancora in prestito, del giovane Yannick Eduardo. Questo il comunicato del club tedesco sul proprio sito: "Yannick Eduardo si unirà in prestito all'FC Dordrecht, club di seconda divisione olandese, per la stagione 2025/26 . L'attaccante diciannovenne si trasferirà per un anno nella Keuken Kampioen Divisie. L'FC Dordrecht sarà allenato dall'ex nazionale olandese Dirk Kuyt .

Questo è il terzo prestito di Eduardo nei Paesi Bassi. Nella prima metà della stagione 2024/25 ha giocato per il De Graafschap (12 partite, 2 gol), e nella seconda metà della stagione ha giocato per l'FC Emmen (17 partite, 1 gol)".

Marcel Schäfer, Direttore Generale Sport, a margine del comunicato ha parlato così del trasferimento: "Yannick Eduardo potrà continuare ad allenarsi in modo prezioso a Dordrecht e fare passi avanti nel calcio professionistico. Questo è il passo successivo perfetto per Yannick e per noi, per una crescita ottimale . Gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo nei Paesi Bassi."