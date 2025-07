Ufficiale Il Levante si rinforza: arriva il centrocampista Jon Ander Olasagasti dalla Real Sociedad

Il Levante ha ufficializzato l’ingaggio di Jon Ander Olasagasti, centrocampista proveniente dalla Real Sociedad. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore e il giocatore basco ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra valenciana fino a giugno 2028.

Classe 2000, nato il 16 agosto a Donostia-San Sebastián, Olasagasti è cresciuto nel vivaio della Real Sociedad, formandosi nella prestigiosa cantera di Zubieta fin dalla categoria cadetti. Il suo percorso lo ha portato a debuttare in prima squadra il 1º dicembre 2021 in Copa del Rey. Il battesimo in Liga è arrivato poco più di un anno dopo, il 21 gennaio 2023, nella sfida contro il Rayo Vallecano.

Durante la sua esperienza con il club txuri-urdin, Olasagasti ha avuto modo di assaggiare anche le competizioni europee. Ha preso parte alla UEFA Champions League nella stagione 2023/2024 e, successivamente, alla UEFA Europa League nel 2024/2025, accumulando preziosa esperienza internazionale. Inoltre, ha indossato la maglia della nazionale spagnola Under 21, confermando il suo talento a livello giovanile.

Ora il centrocampista si trasferisce a Valencia con l’obiettivo di rilanciarsi e dare un nuovo slancio alla propria carriera. Il Levante punta su di lui per rafforzare il reparto centrale con qualità, visione di gioco ed esperienza. Per Olasagasti si apre una nuova fase, in una piazza ambiziosa e storica come quella del Levante.