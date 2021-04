Aguero-addio al City, Dunne: "È evidente che il suo ciclo è chiuso, ora Haaland per sostituirlo"

Richard Dunne, storico ex difensore del Manchester City, ha commentato così l'addio a fine stagione del Kun Aguero: "Ci rattrista il fatto che Aguero vada via dal City. Se consideriamo solo questa stagione, è evidente però che per lui si è chiuso un ciclo. La squadra in qualche modo è riuscita infatti a trovare il suo gioco anche senza il Kun. Se Aguero fosse stato bene fisicamente, sarebbe stato sempre il miglior marcatore. Sostituto? Se cerchi un 9 che segni e sul quale investire a lungo termine, la soluzione è Haaland", le parole dell'irlandese.

Guarda l'intervista completa a Dunne nel video in calce!