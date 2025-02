Ufficiale Ajax, due brasiliani per il grande obiettivo: ingaggiato un portiere e un ex Juve U23

L'Ajax ha annunciato due nuovi rinforzi. Il club olandese ingaggia Matheus Lima Magalhães: l'esperto portiere brasiliano lascia il Braga e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Matheus, 32 anni, era titolare nella squadra portoghese, dove era arrivato 11 anni fa dall'Atletico-MG: in 31 presenze ha subito 35 reti e mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni.

Contestualmente, ad Amsterdam arriva anche un altro brasiliano: si tratta di Lucas Oliveira Rosa, 24enne terzino sinistro strappato al Real Valladolid per 2 milioni di euro. Rosa aveva giocato in Italia con la Primavera e l'Under-23 della Juventus.