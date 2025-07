Ufficiale Tanti saluti Verona, Duda vola in Arabia: ufficiale il colpo a zero dell'Al Ettifaq

Ondrej Duda lascia ufficialmente l'Hellas Verona e si trasferisce in Arabia Saudita. Il centrocampista slovacco di 30 anni ha firmato un biennale fino al 2027 con l'Al Ettifaq, approdando per la prima volta in Saudi Pro League.

Il trasferimento, ufficializzato poche ore fa dal club saudita, avviene a parametro zero. Duda infatti ha lasciato l'Hellas Verona e la Serie A da parametro zero, in assenza di un rinnovo con la società scaligera, sebbene avesse una valutazione di mercato pari a 3,5 milioni di euro al momento della cessione. L’addio di Duda arriva al termine di una trattativa per il rinnovo contrattuale con il Verona che di fatto non è mai decollata. La mancata intesa tra le parti ha così spalancato le porte a un trasferimento senza indennizzo. Per il Verona tra l'altro si tratta di una perdita pesante da ogni punto di vista, economico e di organico.

Nella giornata di ieri, tramite i social, Duda ha tramesso un messaggio ai suoi ex tifosi gialloblù: "Due anni e mezzo in un club dove mi sono sentito come a casa. E tutto questo grazie a voi, le persone del club e della città. Permettetemi di ringraziarvi per tutto. Auguro solo il meglio a questo posto speciale. Sarò sempre un vostro tifoso. Grazie, Verona!".