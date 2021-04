Ajax, Klaassen provoca la Roma: "Se rigiocassimo l'andata 10 volte, ne vinceremmo 7 o 8"

Davy Klaassen, centrocampista dell'Ajax domani impegnato nella Capitale per i quarti di finale di Europa League, ha parlato ai canali ufficiali del club olandese lanciando una provocazione alla Roma: "Se rigiocassimo l'andata per 10 volte, ne vinceremmo 7 o 8. Possiamo solo prendercela con noi stessi se non è accaduto. Domani dovrà andare tutto meglio. È importante crederci sempre, in ogni partita".