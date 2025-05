Ufficiale Al Hilal, adesso è ufficiale: separazione consensuale con Jorge Jesus, che aspetta il Brasile

Non c'è più tempo. L'Al Hilal ha comunicato la separazione consensuale con Jorge Jesus, il cui contratto era valido fino alla fine del Mondiale per Club, competizione che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio. La decisione ha aperto al tecnico portoghese la porta per affrontare la sfida che attualmente lo attrae di più: la guida tecnica del Brasile. Dopo il rifiuto di Carlo Ancelotti alla CBF (Federcalcio brasiliana), JJ è diventato il principale candidato per l'incarico, anche se ci sono altre opzioni sul tavolo.

La stampa saudita ha riferito che Jorge Jesus riceverà 1,8 milioni di euro, corrispondenti al periodo di contratto ancora da onorare. La sconfitta in semifinale della Champions League asiatica (AFC) - contro l'Al Ahli di Kessié - è stata un colpo troppo duro sia per il club che per il portoghese di 70 anni, il quale ha ritenuto che non avesse più senso proseguire alla guida della squadra.

Il comunicato ufficiale

"Al Hilal e Jesus concordano di terminare il rapporto contrattuale.

Il Consiglio di Amministrazione della Al-Hilal Club Company ha raggiunto un accordo con l’allenatore portoghese della prima squadra di calcio, Jorge Jesus, per terminare il rapporto contrattuale tra le parti.

Il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dallo staff tecnico a partire dalla scorsa stagione.

Nel frattempo, il Consiglio ha deciso di nominare l’allenatore Mohammed Al-Shalhoub alla guida della prima squadra di calcio nella Roshn Saudi League", la chiosa dell'annuncio del club saudita.