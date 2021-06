Al-Khelaifi è categorico: "Mbappé resta a Parigi: non lo venderemo e non se ne andrà gratis"

"Sarò chiaro: Mbappé resterà a Parigi, non lo venderemo e non se ne andrà gratis". Lo assicura Nasser Al-Khelaifi, che in un'intervista a L'Equipe ha blindato così il suo talento più prezioso: "Qui ha tutto quello che gli serve, dove potrebbe andare? Quale club, in termini di progetto e ambizioni, può competere oggi con il PSG?". Il numero uno dei parigini ha poi fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del classe '98: "Tutto quello che posso dire è che le cose vanno bene. Spero possiamo trovare un accordo: questa è Parigi, questo è il suo Paese. È un ragazzo fantastico, uno dei migliori in attività, e sono sicuro che vincerà il Pallone d'Oro per molti anni". Al-Khelaifi ha poi preso le difese del campionato francese: "So che molti dicono che la Ligue 1 sia troppo facile per noi, ma la lega sta facendo un grande sforzo per aumentare il suo appeal. Al di là della Premier, che ha una potenza incomparabile, tutti gli altri campionati dipendono dalla notorietà di alcuni club".