Ufficiale Al Qadsiah, ingaggiato un l'esterno ghanese Bonsu Baah: al Genk 17 milioni

L'Al Qadsiah mette le mani su un giovanissimo talento ghanese. Christopher Bonsu Baah, 20enne esterno sinistro, lascia il Genk e si trasferisce in Arabia Saudita per 17 milioni di euro.

Bonsu Baah aveva compiuto il salto dal Sarpsborg 08, club norvegese, al Genk due stagioni fa. Nella scorsa stagione si è affermato come un elemento importantissimo nella rosa di Thorsten Fink, mettendo a referto 3 reti e 5 assist in 43 presenze. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno al di fuori dei confini belgi: durante la recente pausa per le nazionali, Il giocatore ha infatti debuttato con la Nazionale maggiore del Ghana.

Ora, per lui, arriva una nuova importante sfida nella sua giovane carriera: il trasferimento all’Al Qadsiah, squadra che ha chiuso al quarto posto l’ultima edizione della Saudi Pro League. Il club saudita punta forte sul talento del centrocampista offensivo africano, considerato uno dei prospetti più interessanti della Jupiler Pro League. Il Genk ha salutato ufficialmente il giocatore con un comunicato: "KRC Genk ringrazia Bonsu per il suo impegno con i nostri colori e gli augura tutto il successo possibile nel prosieguo della sua promettente carriera".