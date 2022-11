ufficiale Eduardo Coudet non è più l'allenatore del Celta Vigo. L'argentino è stato esonerato

Come preannunciato qualche ora fa, il Celta Vigo ha esonerato Eduardo Coudet. Il tecnico argentino era in carica da due anni e ha ottenuto grandi risultati alla guida dei galiziani, ma paga un inizio di stagione non proprio esaltante a livello di risultati. Al suo posto, molto probabilmente, arriverà Carlos Carvalhal.