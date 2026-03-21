Albania, i convocati per gli spareggi: due novità in difesa per Sylvinho, c'è Hysaj
La nazionale albanese si prepara ad affrontare i playoff per i Mondiali 2026. La squadra guidata da Sylvinho affronterà in semifinale la Polonia il 26 marzo a Varsavia, alle ore 20:45. Il CT ha comunicato la lista dei 26 giocatori convocati per questa partita: chi vincerà, affronterà la vincente del match tra Ucraina e Svezia il 31 marzo.
Tra le novità, i difensori Stavro Pilo e Bujar Pllana sono stati convocati per la prima volta.
Lista completa dei 26 convocati:
Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani
Difensori: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Djimsiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu
Centrocampisti: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani
Attaccanti: Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja
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