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Albania, i convocati per gli spareggi: due novità in difesa per Sylvinho, c'è Hysaj

Albania, i convocati per gli spareggi: due novità in difesa per Sylvinho, c'è Hysaj TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:26Calcio estero
Michele Pavese

La nazionale albanese si prepara ad affrontare i playoff per i Mondiali 2026. La squadra guidata da Sylvinho affronterà in semifinale la Polonia il 26 marzo a Varsavia, alle ore 20:45. Il CT ha comunicato la lista dei 26 giocatori convocati per questa partita: chi vincerà, affronterà la vincente del match tra Ucraina e Svezia il 31 marzo.

Tra le novità, i difensori Stavro Pilo e Bujar Pllana sono stati convocati per la prima volta.

Lista completa dei 26 convocati:

Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

Difensori: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Djimsiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

Attaccanti: Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja

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