Ufficiale Ali Sowe passa al Rizespor. L'ex Chievo e Lecce ceduto in prestito dal Rostov

vedi letture

Ali Sowe è un nuovo giocatore del Rizespor. L'attaccante gambiano, a lungo ammirato in Italia con le maglie - tra le altre - di Lecce, Chievo, Latina e Pescara, lascia il Rostov e si trasferisce in Turchia in prestito fino al prossimo 30 giugno.

Per Sowe si tratterà della seconda esperienza consecutiva in Turchia: nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Ankaragucu, segnando 18 reti in 59 partite, con 8 assist a impreziosire il bottino.