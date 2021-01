Ancelotti ridà lustro all'Everton. Toffees in zona Champions, Bernard in panchina

La gestione di Carlo Ancelotti all'Everton sta procedendo a gonfie vele. Col successo di ieri sera contro il Wolverhampton i Toffees si ritrovano in piena zona Champion League, a pari con il Leicester e a una sola lunghezza dal Liverpool secondo in classifica. Questo in attesa del Tottenham, impegnato questa sera contro il Fulham e del Manchester City che ha ancora due partite da recuperare. Al Molineux Stadium decidono Iwobi e Keane. Non c'è spazio per Bernard, giocatore in orbita Roma che in questa stagione ha trovato poco spazio, solo 6 presenze in Premier League di cui appena 2 da titolare. Di seguito i gol e gli highlights della sfida di ieri sera: