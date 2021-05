Anche Arsenal ed Everton puntano l'ex obiettivo della Fiorentina Berge dello Sheffield United

Continua ad allungarsi la lista delle società di Premier League interessate a Sander Berge, centrocampista norvegese oggi allo Sheffield United e per lungo tempo nel mirino della Fiorentina. Stando a SkySports UK, dopo Liverpool e Manchester City, si sono mosse sul giocatore anche Everton e Arsenal. Lo Sheffield, club già retrocesso dalla Premier League, ha intenzione di mantenere gran parte dell’attuale ossatura della squadra con l’intento di tornare nella massima serie già al termine della prossima stagione, ma Berge potrebbe rivestire il ruolo del sacrificato sull’altare del calciomercato per incassare una liquidità utile per fare altre operazioni in entrata.