Andre Silva fa felice l'Eintracht: sono 14 i gol in Bundesliga. Nel mirino un record del 1977

vedi letture

André Silva sempre più protagonista con la maglia dell'Eintracht Francoforte. L'ex attaccante del Milan ha realizzato una doppietta nell'ultimo weekend, portando a 14 il suo bottino stagionale. E lo storico record di Bernd Hölzenbein non sembra più al sicuro: nella stagione 1976/77, riporta Kicker, il campione del mondo segnò 26 reti, il massimo storico realizzato in campionato da un giocatore del Francoforte. In seconda posizione c'è Anthony Yeboah, i cui 20 centri del 1992/93 sono più raggiungibili per il portoghese.