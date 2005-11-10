Como, dopo la storica promozione Buzzegoli lascia la guida della Primavera
Si separano le strade del Como e del tecnico della Primavera Daniele Buzzegoli. Dopo aver conquistato la storica promozione in Primavera 1, confermando l'ottima annata di tutta la sezione sportiva lariana con la qualificazione alla Champions League della prima squadra e alla promozione in Serie A della squadra femminile, il Como ha comunicato la separazione con il tecnico. Di seguito la nota del club:
"Como 1907 comunica che si separano le strade del Club e dell’allenatore della Primavera Daniele Buzzegoli.
Arrivato sulla panchina della Primavera nel gennaio 2024, Mister Buzzegoli ha guidato il gruppo in un importante percorso di crescita culminato con la storica promozione al campionato Primavera 1.
“Ciao Como 1907, grazie di cuore per questi due bellissimi anni conclusi con uno storico traguardo” sono le parole del Mister.
Il Club desidera ringraziare “Buba” per il lavoro svolto in questi anni, per la professionalità, l’impegno e la passione dimostrati ogni giorno, augurandogli il meglio per il futuro".