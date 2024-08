Ufficiale Anselmino è del Chelsea: "Ma resta al Boca in prestito". Affare da 17 milioni

Ora è ufficiale: Aaron Anselmino è del Chelsea. Ad annunciarlo è lo stesso club londinese dal proprio profilo Instagram, che spiega: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore Aaron Anselmino, che trascorrerà la stagione 2024/25 in prestito al Boca Juniors".

La firma sul contratto lo lega ora ai blues fino al 30 giugno 2030. La cifra dell'affare è di 18 milioni di dollari, ovvero quasi 17 milioni di euro. Senza considerare i bonus legati a presenze e reti che potrebbe realizzare allo Stamford Bride. Una delle condizioni che ha convinto tutte le parti, Chelsea, Boca Juniors e giocatore, è il fattore legato proprio alla permanenza in Argentina: al Chelsea la concorrenza non manca e in questo modo Anselmino può completare il suo percorso facendosi ancora le ossa, prima del volo Oltreoceano.