Arbeloa sbotta: "Il Real non è giocatori in giacca e cravatta. È sacrificio e fango sulla maglia"

Il Real Madrid ha evitato una situazione potenzialmente umiliante. Anche se il titolo è già fuori portata, i Blancos avevano l’obbligo di reagire dopo settimane complicate, soprattutto per non arrivare al Clásico con un ulteriore peso psicologico.

Un eventuale passo falso contro l’Espanyol avrebbe infatti consegnato matematicamente il campionato al Barcellona, costringendo poi il Real a un gesto simbolico molto discusso: il cosiddetto pasillo, la guardia d'onore da rendere ai rivali blaugrana nello scontro diretto in programma nel prossimo turno. La vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Vinícius Júnior, ha quindi evitato questo scenario ma l’atmosfera nello spogliatoio resta tutt’altro che serena. Le prestazioni della squadra continuano a essere oggetto di critiche interne ed esterne, e il tecnico Alvaro Arbeloa non ha nascosto la propria frustrazione.

In conferenza stampa, l’allenatore ha usato toni molto duri: "Abbiamo bisogno di tutti. Mi fa male vedere che le altre squadre corrono più di noi. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Il talento non basta più: servono movimenti, sacrificio, impegno". Parole che evidenziano una preoccupazione strutturale più che legata alla singola partita. Arbeloa ha poi rincarato la dose, richiamando i valori storici del club: "Il Real Madrid non è stato costruito con giocatori in giacca e cravatta. Questo club si è fondato sul sacrificio, sulla costanza, sul sudore e sul fango sulla maglia. Solo unendo talento e lavoro possiamo tornare i migliori".

Secondo la stampa spagnola, in particolare Marca, il tecnico avrebbe approfittato del momento per lanciare un messaggio diretto allo spogliatoio e chiudere una fase difficile della stagione. Il clima, però, resta teso a pochi giorni da un Clásico che può pesare ancor di più sull’intero finale di annata.