Arda Turan sarà di nuovo processato per molestie. La Corte d'Appello riapre caso del 2018

Arda Turan, ex giocatore di Atlético e Barçellona, sarà nuovamente processato per molestie sessuali, dopo che un tribunale turco ha annullato l'assoluzione emessa nel 2019 e ha ordinato la ripetizione del processo. Secondo quanto riferito oggi dalla rete NTV, l'attaccante in forza al Basaksehir era stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per lesioni e per aver usato un'arma da fuoco senza avere la licenza, ma era stato assolto dal reato di molestie sessuali.

I fatti risalgono all'ottobre 2018, quando Turan ha litigato in una discoteca con il cantante Berkan Sahin, che lo aveva accusato di aver molestato la moglie. Il calciatore ha riconosciuto i fatti ma ha negato le molestie e il tribunale lo ha assolto, considerando che Turan non sapeva chi fosse la ragazza in questione. La Corte d'Appello, però, ha fatto luce su alcune zone dell'inchiesta ancora oscure: sembra infatti che Turan conoscesse già la coppia, quindi le dichiarazioni dei testimoni sono false.