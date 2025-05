Ufficiale Un turco sulla panchina dello Shakhtar Donetsk: è Arda Turan il nuovo tecnico

Terminata l’esperienza del tecnico bosniaco Marino Pusic, che da subentrato nella scorsa stagione ha vinto il titolo e in questa ha chiuso al terzo posto, lo Shakhtar Donetsk volta pagina e si affida a un altro allenatore straniero. Si tratta dell’ex centrocampista turco Arda Turan.

Turan ha iniziato la sua carriera da allenatore il 14 aprile 2023, assumendo la guida dell'Eyüpspor (Istanbul), squadra di prima divisione turca. Al termine della stagione 2023/24, ha guidato la squadra alla vittoria in campionato e alla promozione in Super Lig turca. Nella stagione 2024/25, si è classificato sesto nel campionato turco con l'Eyüpspor. In totale, ha diretto 84 partite come capo allenatore.

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di un grande club, con grande tradizione e una ricca storia. È una squadra ben conosciuta in tutta Europa e che ha l’ambizione di vincere ogni partita. - sono le prime parole di Turan ai canali ufficiali del club – Spero di contribuire alla storia di questo club e regalare ai nostri tifosi tanti momenti di gioia attraverso il nostro gioco. Siamo profondamente motivati a vincere trofei sia in Ucraina sia in Europa”.

“Arda Turan è un allenatore promettente e ambizioso con esperienza nel competitivo campionato turco. Come giocatore, è una vera leggenda del calcio europeo e credo che, - sono le parole del CEO Serhii Palkin - insieme allo Shakhtar, sia destinato a una carriera da allenatore altrettanto di successo, che porterà trofei al club sia in Ucraina che sulla scena internazionale”.