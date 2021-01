Argentina, Copa Maradona: è finale Boca-Banfield. I biancoverdi si giocano anche la Libertadores

vedi letture

Sarà Boca Juniors-Banfield la finale della Copa Maradona. Dopo la qualificazione degli xeneizes avvenuta giovedì notte, ecco quella dei biancoverdi che vincono il rispettivo girone chiudendo con un netto 4-1 sul San Lorenzo. Finale domenica 17 gennaio allo stadio "Bicentenario" di San Juan. Il trofeo garantisce un posto alla Copa Libertadores 2021. Tuttavia il Boca si è già qualificato in qualità di campione d'Argentina. Al Banfield non resta che vincere per poter competere nel massimo torneo sudamericano. In caso contrario si qualificherà il Defensa y Justicia, sesto classificato dell'ultima Superliga.