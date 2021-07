Argentina in finale di Copa America, i voti di Olé: brilla Lautaro Martinez. No Pezzella e Molina

vedi letture

Sarà finale di Copa America per l'Argentina, dopo che l'Albiceleste ha battuto la Colombia in semifinale.

Gara terminata ai rigori, con tanti protagonisti della Serie A italiana che si sono distinti, primo tra tutti l'interista Lautaro Martinez, che il quotidiano Olé ha promosso con un 6: decide la terza partita di fila, e anche se fallisce un gol di testa, alla sua seconda occasione "Ospina, con un tiro in basso, vicino a un legno. Ha mostrato il consueto sacrificio di pressare e giocare di spalle al limite dell'area". Poi il rigore decisivo.

Non hanno invece convinto i difensori German Pezzella (alla Fiorentina) e Nahuel Molina (in forza all'Udinese): 4.5 il primo, 4 il secondo che ha particolarmente sofferto la partita, tanto che la Colombia "soprattutto con Diaz, ha usato spesso la sua fascia per attaccare. Hanno poi pressato sul quel lato anche Tesillo e Zapata. Ciò gli è costato la sostituzione". Su Pezzella, partito dal 1' per l'assenza di Romero, c'è l'attenuante degli errori di Molina e Montiel, ma il calcatore "perde il confronto con Diaz in occasione dell'1-1"; Diaz per altro steso a terra sul finale, per fortuna solo un giallo.

E' infine 5 per il centrocampista dell'Udinese Rodrigo de Paul, che comunque cresce con il passare dei minuti. "Scarica sulla destra, si batte per prendere palla, ma non trova spesso la profondità. Sfiora il gol sul finale del primo tempo, poi nella ripresa passa a sinistra con l'entrata di Di Maria". Non benissimo, e sbaglia il rigore.