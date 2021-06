Argentina, Molina continua a impressionare. Per Olé è tra i migliori contro il Paraguay

Vince ancora l'Argentina anche se non convince pienamente. La squadra di Scaloni batte 1-0 il Paraguay grazie a un guizzo di Alejandro Gomez e si qualifica per i quarti della Copa America. Olé, nelle sue pagelle, esalta la prova di Nahuel Molina, mentre dà la sufficienza a Romero, Pezzella, De Paul e Correa. Il terzino dell'Udinese ha marcato alla grande Miguel Almiron, l'avversario più difficile, vincendo quasi tutti i duelli con il giocatore del Newcastle. Bene la coppia centrale: ennesima conferma per l'atalantino, perfetto nel marcare un centravanti pericoloso come Avalos, mentre il viola ha avuto qualche problema di posizione nella prima parte ma si è pian piano ripreso. Tanta quantità per il laziale, De Paul entra e rivitalizza un centrocampo "stanco". Panchina per Lautaro Martinez e Quarta.