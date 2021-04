Arsenal, Arteta: "Slavia difficile da affrontare, dobbiamo andare a Praga per vincere"

Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League l'Arsenal si fa riprendere dallo Slavia Praga a pochi secondi dal fischio finale dopo aver sbloccato il risultato a quattro minuti dal termine con Pepè. Un risultato che lascia l'amaro in bocca al manager dei Gunners Mikel Arteta: "Avevamo la partita sotto controllo, eravamo riusciti a segnare dopo aver sprecato alcune occasioni. Abbiamo gestito male alcuni palloni e ci siamo abbassati troppo concedendo l’angolo dal quale è nato il pareggio. Sapevamo di avere la possibilità di cambiare la partita con i cinque cambi. Era il momento giusto per farli e infatti hanno avuto un grande impatto. Purtroppo non ne abbiamo approfittato, è stata una partita difficile perché lo Slavia ha battuto grandi squadre, è un avversario difficile da affrontare. Per qualificarci dobbiamo vincere la prossima partita, segnando. Lo abbiamo già fatto e dobbiamo farlo di nuovo a Praga".