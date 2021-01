Arsenal, Aubameyang assente per problemi familiari. L'attaccante rischia di saltare lo United

vedi letture

Mikel Arteta potrebbe non avere a disposizione Pierre-Emerick Aubameyang per la sfida contro il Manchester United. L'attaccante - assente durante le ultime due gare di campionato a causa di problemi familiari, potrebbe saltare anche il match casalingo in programma domani alle ore 18.30. Il tecnico dell'Arsenal non si è sbilanciato, la situazione verrà valutata nelle prossime ore.